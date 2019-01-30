30 Января 2019
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Политика В России За рубежом

Сергей Лавров отметил рост вероятности ядерного конфликта между Россией и США

В российском МИДе прокомментировали разработки США новой ядерной боеголовки W76-2.

По мнению главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, эта тема вызывает серьезную озабоченность, пишет ТАСС.

"Разработка таких боеголовок малой мощности понижает порог применения ядерного оружия", - отметил глава МИД.

По его словам, из-за американских разработок в этой сфере увеличивается вероятность ядерного противостояния между Москвой и Вашингтоном.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года в США приняли решение о возобновлении программы модернизации термоядерной боеголовки W78.

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Сергей Лавров отметил рост вероятности ядерного конфликта между Россией и США

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Теги: ядерная боеголовка, Сергей Лавров, Россия, США, конфликт, МИД



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