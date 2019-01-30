Сергей Лавров отметил рост вероятности ядерного конфликта между Россией и США

В российском МИДе прокомментировали разработки США новой ядерной боеголовки W76-2.

По мнению главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, эта тема вызывает серьезную озабоченность, пишет ТАСС.

"Разработка таких боеголовок малой мощности понижает порог применения ядерного оружия", - отметил глава МИД.

По его словам, из-за американских разработок в этой сфере увеличивается вероятность ядерного противостояния между Москвой и Вашингтоном.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года в США приняли решение о возобновлении программы модернизации термоядерной боеголовки W78.