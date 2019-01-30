30 Января 2019
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Мэр Нефтеюганска заявил о причастности замгубернатора ХМАО к рейдерскому захвату власти

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев сегодня провел пресс-конференцию, на которой сделал прямые заявления о произошедших 24 января событиях, сообщает "Юпорта". По данным издания, прошедшие в администрации обыски он назвал попыткой рейдерского захвата власти.

То, что происходило, увязать с действующим уголовно процессуальным законодательством очень сложно. Считаю, что за всем этим стоит заместитель губернатора Алексей Шипилов (на фото, - прим.). В день своего приезда в Нефтеюганск он сказал, давай пиши заявление, я тебе гарантирую, что дело будет в любом случае против тебя возбуждено, ты не должен подставлять систему. Я сказал, что не собираюсь уходить, что я буду бороться, чтобы доказать свою чистоту и невиновность", - приводит "Юпорта" слова Дегтярева.

Причиной "рейдерского захвата" якобы стало то, что в сентябре прошлого года глава Нефтеюганска отправил в отставку своего заместителя, бывшего силовика Сергея Лагойду, которого ему навязал вице-губернатор Александр Шипилов.

"Сам Лагойда в Юганске наделал много дел, это и коррупционные вещи, и антимонопольные вещи, что уже доказывал антимонопольный комитет. После того, как я приехал в августе к Наталье Владимировне, кое-кто подумал, что я приехал жаловаться на Лагойду. Но на самом деле я приехал к губернатору совершенно по другим вопросам. После этого ко мне пришел Лагойда и сказал "Шипилов объявляет тебе войну, ты здесь работать больше не будешь потому, что ты перепрыгнул через его голову и зашел к губернатору". На что я сказал "У меня один руководитель, губернатор и когда я посчитаю нужным заходить к губернатору, я буду это делать", - сообщил мэр югорскому порталу.

Сергей Дегтярев также заявил, что оснований "каяться в грехах" у него нет, поскольку вся деятельность, которая была осуществлена более чем за два года в администрации Нефтеюганска, была направлена на установление законности, принятие решений и развитие проектов.

"Но, группа людей, которой видимо это не очень все нравится, попыталась это как-то остановить. Видимо они хотят, чтобы город Нефтеюганск был в той стагнации, в которой он находился последнее время", - уверен мэр.

Добавим, что в правительстве автономного округа заявление Дегтярева пока никак не прокомментировали. Накануне.RU направило официальный запрос. На момент публикации ответ не получен.

Кроме того, на пресс-конференции глава города ответил на вопросы об участке земли, по которому ранее был иск администрации. Напомним, проведение обысков изначально связывали с "махинацией с землей", которая, якобы имела место.

"Мой иск был о том, чтобы земля из частной собственности вернулась в собственность Нефтеюганска. Есть заявление, я знал, что его не удовлетворят, я написал заявление, чтобы привлечь прокуратуру. Не я продал эту землю, я наоборот инициировал со своей стороны, чтобы эта земля вернулась в город", - заявил Сергей Дегтярев, и добавил, что он и еще ряд сотрудников администрации намерены обжаловать действия силовиков.

Отметим, что ранее в рейдерском захвате администрации окружных чиновников обвинил Общественный совет Нефтеюганска.

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Мэр Нефтеюганска заявил о причастности замгубернатора ХМАО к рейдерскому захвату власти

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Теги: Сергей Дегтярев, рейдерский захват власти, Алексей Шипилов, обыски, Сергей Лагойда



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