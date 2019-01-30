30 Января 2019
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Политика За рубежом

Посол Венесуэлы назвал слух о российском самолёте и ЧВК провокацией

Посол Боливарианской республики Венесуэла в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса опроверг слухи о прибытии в страну российских наёмников и прилетевшем за золотом самолёте.

Народная ассамблея (оппозиционный парламент Венесуэлы) заявила о прибытии российского самолёта на 500 мест, якобы призванного вывезти большое количество золота.

В то же время венесуэльский посол назвал подобные слухи провокацией. "У нас нет таких ни сведений, ни новости о том, что был такой самолет. Совсем нет. Мы сейчас должны быть готовы к тому, что сейчас очень многие такие новости идут, потому что хотят как-то провокацию создать. Посмотрим, что они ответят, что они говорят", – заявил Карлос Тортоса в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее подобную информацию назвал "уткой" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Посол Венесуэлы назвал слух о российском самолёте и ЧВК провокацией

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Теги: Венесуэла, посол, провокация



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