30 Января 2019
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Политика В бывшем СССР

Дома и в рабочем кабинете у мэра Риги прошли обыски

Сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели обыски у мэра Риги Нила Ушакова, сообщает агентство LETA.

Отмечается, что обыски прошли в кабинете и по месту жительства в рамках уголовного процесса, передает RT.

Из кабинета мэра в Рижской думе вынесли компьютер и папку с документами.

Ушаков в июне 2017 года был переизбран на третий срок на посту председателя Рижской думы и мэра города. На выборах в парламент Латвии в 2018 году возглавляемая им партия "Согласие" заняла первое место.

Отметим, Ушаков последовательно выступает в защиту русского языка. В апреле он пообещал оспорить через Конституционный суд закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык.

Ранее Ушаков не единожды подвергался взысканиям за публичное общение со школьниками на русском языке.

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Дома и в рабочем кабинете у мэра Риги прошли обыски

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Теги: рига, нил ушаков, обыски



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