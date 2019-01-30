Дома и в рабочем кабинете у мэра Риги прошли обыски

Сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели обыски у мэра Риги Нила Ушакова, сообщает агентство LETA.

Отмечается, что обыски прошли в кабинете и по месту жительства в рамках уголовного процесса, передает RT.

Из кабинета мэра в Рижской думе вынесли компьютер и папку с документами.

Ушаков в июне 2017 года был переизбран на третий срок на посту председателя Рижской думы и мэра города. На выборах в парламент Латвии в 2018 году возглавляемая им партия "Согласие" заняла первое место.

Отметим, Ушаков последовательно выступает в защиту русского языка. В апреле он пообещал оспорить через Конституционный суд закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык.

Ранее Ушаков не единожды подвергался взысканиям за публичное общение со школьниками на русском языке.