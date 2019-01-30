Глава Общественной палаты, арендовавшей 6 японских авто, призвал россиян ездить на старых машинах

Председатель Общественной палаты РФ Валерий Фадеев призвал россиян "прекратить погоню за материальными ценностями" и пересесть на автомобили 20-30-летней давности. Такое заявление глава ОП РФ сделал на международных рождественских образовательных чтениях. При этом в середине января аппарат палаты заключил контракт на аренду шести японских автомобилей, два из которых – бизнес-класса. На иномарках 2018 г. выпуска члены Общественной палаты будут ездить до конца года, передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе дискуссии "Развитие общественного взаимодействия и диалога церкви, государства и общества" на международных рождественских образовательных чтениях Валерий Фадеев заявил, что состояние истерического потребления, характерное для чувственного типа культуры, должно исчезнуть, поскольку человек не может в нем находиться постоянно.

"Как это преодолеть? Гонка за материальными ценностями должна прекратиться. Должно стать модным ездить на автомобиле 20–30 лет, и этим нужно хвалиться, а не тем, что я купил машину вот с таким-то прибамбасом. Это означает серьезный культурный переворот, как этого добиться? Это наша с вами задача", - заявил глава ОП РФ.

Судя по заключенному 15 января этого года Общественной палатой контракту на аренду японских автомобилей, сам Валерий Фадеев не готов пересесть на автомобили 20-30-летней давности. Он и его коллеги по ОП РФ весь год будут ездить на новеньких иномарках 2018 г. выпуска.

Компания "ВВК 888" победила в электронном аукционе на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию членов Общественной палаты Российской Федерации и работников аппарата Общественной палаты России.

За 8 млн руб. члены Общественной палаты получают шесть японских автомобилей Toyota Camry с водителями. Четыре авто Toyota Camry 2.0 – эконом-класса, два – Toyota Camry 2,5 – класса "бизнес". Отметим, что стоимость "эконом"-варианта начинается от 1,6 млн руб.

Автомобили бизнес-класса снабжены подушками безопасности и кожаным салоном.