Сергей Безруков показал, как скачет на невидимой лошади

Сергей Безруков (45) показал забавные кадры со съемок сериала "Годунов". Ради хорошего крупного кадра скачущего на лошади главного героя Сергею пришлось изображать скачку… без лошади!

"ГОДУНОВ"... Секреты со съёмок! Чтобы попасть в фокус киношники порой придумывают и такое))))) На скорости, реально на коне, поймать в фокусе камеры меня было невозможно....но догадались вот так))) Смешно) Но в фильме всё выглядит натурально", - пишет Безруков в Instagram.

В кадре он сначала мелко прыгает на месте, а потом бежит, размашисто хлеща рукой по воздуху и подгоняя криками воображаемую лошадь.

О продлении сериала "годунов" на второй сезон стало известно сразу после премьерного показа первого на телеканале "Россия 1" в ноябре 2018 года. У этого проекта была очень активная и широкая пиар-кампания. Рейтинги также удалось собрать за счет весьма звездного кастинга: в ролях можно было увидеть Светлану Ходченкову, Виктора Сухорукова, Владимира Стеклова, Сергея Маковецкого и др. При этом в адрес сериала звучит довольно много критики.