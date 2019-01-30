В Кремле заявили, что внимание Путина в магнитогорской трагедии устремлено на помощь людям

В Кремле ответили на вопрос о том, над чем конкретно сейчас работает президент России Владимир Путин по ситуации с обрушением дома в Магнитогорске.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в приоритете у главы государства сейчас - это помочь людям справиться с последствиями трагедии, в которой погибли десятки людей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек. Президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн руб. на расселение дома в Магнитогорске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Еще 300 млн руб. направит Магнитогорский металлургический комбинат. 100 млн руб. будет выделено из бюджета Челябинской области. Однако мнения жителей дома разделились, одни хотят переехать в новое жилье, другие – нет. Глава Магнитогорска Сергей Бердников заявил, что власти не будут насильно переселять жителей дома.