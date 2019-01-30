30 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

Министр здравоохранения Челябинской области пригрозил жесткими кадровыми решениями после смерти трех детей в больнице Копейска

Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин пообещал жесткие кадровые решения по результатам проверки в больнице Копейска, где умерло трое детей.

Напомним, 29 января стало известно о смерти 13-летнего мальчика в больницу. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский приказал провести проверку в Копейской больнице. С 20 декабря по 29 января в больнице умерло трое детей.

"На сегодняшний день работает ряд комиссий с участием главных специалистов как Челябинской области, так и федерального уровня. По результатам работы данных комиссий мы получим окончательную информацию о тех диагнозах, которые имели место быть, но уже сейчас можно сказать, что каждый из этих случаев был клинически сложным. Тем не менее, выводы, которые сделают комиссии, будут интерпретированы в должном русле и будут приняты меры по результатам этой работы. Кадровые и управленческие решения, в том числе довольно жесткие, будут озвучены после завершения работы комиссий", - рассказал министр.

Приколотин подчеркнул, что областной минздрав будет оказывать полное содействие следственным и надзорным органам.

Также он сообщил, что детские и взрослые станционары, скорее всего, будут разделены.

"Этот проект уже рассматривали и сейчас, видимо, будем ускорять этот процесс. Такой опыт уже есть в Златоусте, Миассе – крупных территориях, где требуется разделение взрослой и детской медпомощи. Это более рационально с точки зрения организации процесса", - добавил он.

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Министр здравоохранения Челябинской области пригрозил жесткими кадровыми решениями после смерти трех детей в больнице Копейска

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Теги: ребенок, смерть, больница, СК, Сергей Приколотин,



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