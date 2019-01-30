Минкульт Прикамья: То, что фонд художественной галереи обветшал, а картины "уходят налево" – клевета

В министерстве культуры Пермского края назвали клеветой информацию о том, что художественная галерея долго не переезжает из Свято-Преображенского кафедрального собора из-за того, что перевозить особо и нечего, а также то, что фонд стал "разменной монетой" в спорах с церковью, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Телеграмм-канал "Политов" заявил, что одна из главных причин затянувшегося переезда Пермской художественной галереи – проблемы с фондом. Из-за плохих условий хранения работники якобы вынуждены "списывать" экспонаты – признавать их утраченными.

""Разменными монетами" в торговле с представителями РПЦ за здание собора якобы служили картины из государственной коллекции. А один из подлинников пермского музея якобы нашли в черногорском доме галериста Марата Гельмана", - уверен "Политов".

В пресс-службе минкульта края Накануне.RU опровергли эту информацию, назвав её "недостоверной и клеветнической".

"Условия хранения фондов соответствуют всем федеральным стандартам. В последние годы ни одно произведение утраченным не признавалось, ни одна картина из фондов галереи не передавалась и не может быть передана кому бы то ни было. Информация о музейных предметах размещается в Государственном каталоге музейного фонда РФ", - уточнили в министерстве.

Напомним, Пермская государственная художественная галерея насчитывает 52 тыс. экспонатов, в том числе уникальную коллекцию пермской деревянной скульптуры, насчитывающую около 400 памятников XVII – начала XX вв. В 2008 г. было решено перенести коллекцию галереи из Спасо-Преображенского кафедрального собора. После обсуждения от плана возводить новое строение отказались. Для нужд галереи у частных структур куплено здание на улице Окулова, возведённое в 1937 году. Его стоимость составила 510 млн руб. Власти решили провести реконструкцию объекта и надстроить шестой этаж. Однако цена вопроса сильно смутила общественников. В ОНФ начали поступать многочисленные обращения с просьбой проконтролировать расходование средств на реконструкцию.

Позже проект реконструкции получил положительное заключение госкспертизы. Максимальная цена контракта – 810 млн 656 тыс. руб. Ранее экспозицию планировали перенести в здание речного вокзала, однако эксперты и общественность не одобрили этот вариант.