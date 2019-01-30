В Воронеже остановили голосование за переименование улиц из-за иногородних

Администрация Воронежа приостановила голосование по добавлению дореволюционных названий улицам города.

В опросе начали массово принимать участие жители других городов России, сообщает РИА "Воронеж".

В мэрии при этом отметили, что их интересовали исключительно мнения воронежцев. Администрация будет искать альтернативную площадку для проведения повторного голосования.

Напомним, 18 декабря на заседании городской комиссии по культурному наследию было рассмотрено предложение о восстановлении исторических наименований улиц Воронежа наравне с существующими. Был сформирован окончательный список из 22 улиц.

Мэр Вадим Кстенин отметил, что муниципальная власть поддержит любое решение горожан. Если они одобрят возвращение названий, то чиновники повесят на дома дополнительные аншлаги.

Ранее тюменская администрация официально отклонила инициативу о переименования улиц с советскими названиями. Инициатор "декоммунизации" в Тюмени обвинил мэрию в проведении "тайного" заседания по переименованиям.