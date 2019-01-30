30 Января 2019
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"В истории с мэром Нефтеюганска "руки округа" нет, а молчание силовиков нагнетает страх"

Директор фонда "Региональная политика" Павел Манченко уверен, что недоговорённости силовиков относительно спецоперации в мэрии Нефтеюганска – их собственная недоработка, которой они дискредитируют сами себя. При этом назвать визит силовиков к мэру Сергею Дегтярёву "сведением счётов" нельзя: будь к главе города претензии, его бы просто уволили, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"То, что по ситуации в Нефтеюганске отсутствует информация, - недостаток в работе правоохранительных органов. Силовики в последнее время взяли моду не давать информацию о каких-либо знаковых обстоятельствах. Так было и с Магнитогорском, и с угоном самолёта "Аэрофлота", летевшего из Сургута в Москву, и с мэрией Нефтеюганска. Это неправильно: в такой ситуации силовики не просто не позволяют общественности оценить степень возможных противоправных действий, они дискредитируют сами себя", - заявил Накануне.RU Манченко.

По его словам, люди боятся какого-либо негативного продолжения. Отсутствие информации о том, что чьи-то незаконные действия пресечены, нагнетает страх.

"Столь резонансные действия силовиков в Нефтеюганске создают непонимание, насколько они обоснованы, насколько существенны правонарушения, которые они расследуют?" - заявил эксперт.

По его мнению, реакция на случившееся общественного совета говорит о том, что он или заблуждается, или его мнением кто-то манипулирует.

"Не исключаю, что воздействие на общественный совет идёт со стороны лично Дегтярёва – эта структура функционирует при нём и сформирована при его участии", - заявил Манченко.

Дума Нефтеюганска(2019)|Фото:admugansk.ru

При этом никаких основания для "сведения счётов" не существует.

"Повторюсь, даже малейших оснований для этого нет. Сегодня глава города – наёмный сити-менеджер, которого как поставили, так могут и снять. Если бы Сергей Дегтярёв был избран, как когда-то – главы Пыть-Яха и Кондинского района, в отношении которых также возбуждались уголовные дела, то его нельзя было отстранить – они были избраны, но он – назначенец. Вертикаль управления в стране такова, что если бы были противоречия между региональной и муниципальной властью, они были бы решены административно, без участия силовых структур", - сказал Манченко.

Он напомнил о том, что для чиновников существует формулировка "уволен в связи с утратой доверия".

"Не так давно аналогичная ситуация была в Сургуте в отношении тогдашнего мэра Дмитрия Попова. Тоже было уголовное дело, тоже были обыски. Но Попов тогда, в отличие от Дегтярева, принял для себя другое решение и сам ушёл в отставку. Было бы нелепо, если бы действия силовиков называли чьими-то происками или провокациями со стороны округа. УВД и ФСБ – это федеральные структуры. Это примерно тоже самое, если бы в историях министра Улюкаева или губернатора Белых кто-то бы "увидел след Кремля"", - резюмировал Манченко.

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"В истории с мэром Нефтеюганска "руки округа" нет, а молчание силовиков нагнетает страх"

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Теги: Павел Манченко, Сергей Дегтярёв, обыск, силовики



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Развитие сюжета:

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