В Надыме трескаются дома

30 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Скончался член ГКЧП Александр Тизяков

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

В Надыме трескаются дома

Жители Надыма массово жалуются на трещины в домах в группе "Злой и добрый надымчанин" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографиями из подъезда жилого дома, покрытого трещинами, поделился один из подписчиков группы.

"Набережная, 34. Первый и второй подъезд, вы с этого начинали?!" - поинтересовался он. В комментариях интернет-пользователи отметили, что в Надыме таких домов много. "Набережная, 34, подъезд 4 — еще круче", "На Зверева, 47, с палец трещина с первого по девятый этаж. Так что это еще мелочи", "В Надыме много таких домов. Я вообще не удивлена", "Набережная, 52 — еще больше трещина с первого по пятый этаж", "Это везде так. Набережная, 10".

Подписчики также начали выкладывать фотографии своих подъездов. Некоторые интернет-пользователи поделились снимками стен в квартирах - там тоже образовались трещины.

трещины, дом, подъезд, Надым(2019)|Фото: https://vk.com/zloynadym

трещины, дом, подъезд, Надым(2019)|Фото: https://vk.com/zloynadym

Представители администрации отвечали по каждому дому в комментариях. "Трещины в четвертом подъезде дома №34 по ул. Набережной – это трещины отделочных слоев на межпанельных стыках. Эти дефекты будут устранены управляющей компанией в рамках текущего ремонта", - ответили подписчикам.

По остальным домам ответ был один: "Специалистами видимые расхождения конструкции не выявлены. Департаментом муниципального хозяйства будет подготовлено письмо в адрес управляющей организации с требованием проведения работ по устранению замечаний".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Надыме трескаются дома

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: трещины, дом, подъезд, Надым



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 406

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети