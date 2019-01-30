В Надыме трескаются дома

Жители Надыма массово жалуются на трещины в домах в группе "Злой и добрый надымчанин" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографиями из подъезда жилого дома, покрытого трещинами, поделился один из подписчиков группы.

"Набережная, 34. Первый и второй подъезд, вы с этого начинали?!" - поинтересовался он. В комментариях интернет-пользователи отметили, что в Надыме таких домов много. "Набережная, 34, подъезд 4 — еще круче", "На Зверева, 47, с палец трещина с первого по девятый этаж. Так что это еще мелочи", "В Надыме много таких домов. Я вообще не удивлена", "Набережная, 52 — еще больше трещина с первого по пятый этаж", "Это везде так. Набережная, 10".

Подписчики также начали выкладывать фотографии своих подъездов. Некоторые интернет-пользователи поделились снимками стен в квартирах - там тоже образовались трещины.

Представители администрации отвечали по каждому дому в комментариях. "Трещины в четвертом подъезде дома №34 по ул. Набережной – это трещины отделочных слоев на межпанельных стыках. Эти дефекты будут устранены управляющей компанией в рамках текущего ремонта", - ответили подписчикам.

По остальным домам ответ был один: "Специалистами видимые расхождения конструкции не выявлены. Департаментом муниципального хозяйства будет подготовлено письмо в адрес управляющей организации с требованием проведения работ по устранению замечаний".