Канонической УПЦ придется платить налоги, - депутат Рады

Если каноническая УПЦ не изменит своего названия, то будет платить налоги. Об этом сказал на канале "Прямой" депутат Рады Иван Винник из "Блока Петра Порошенко".

"Церковь является неприбыльной организацией. Она должна быть зарегистрирована в Минкульте, где ведется учет неприбыльных религиозных, церковных организаций. А если УПЦ, нарушая закон Украины, откажется выполнять его требование относительно названия и переименования, она не получит статуса неприбыльной организации. Ей придется платить налоги", - сказал он.

Киевские власти настаивают на названии "РПЦ в Украине", так как считают, вопреки уставу УПЦ, что она будто бы управляется из России.

Винник также определил, что каноническая УПЦ "не является институтом, который несет религиозность или духовность в социум". В этом его позиция отчасти совпадает с позицией Церкви, которая также не рассматривает себя как институт. Согласно Евангелию, она является не институтом, созданным людьми, а была создана Богом.

Отметим, что недавно депутат из "Блока Петра Порошенко" Оксана Билозир заявила, что после объединения раскольников Украина уже "имеет своего Бога". Как сказал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, верующим предлагают "поклоняться не истинному Богу, а политической структуре", которая является "современным золотым истуканом".

Напомним, закон о переименовании УПЦ был принят Радой 20 декабря и дает срок на переименование до конца апреля. Многолетний лидер украинского раскола Михаил Денисенко-Филарет требует присвоить название УПЦ своей организации - киевскому "патриархату", который по-прежнему продолжает существовать.

Крестный ход верующих УПЦ, июль 2018 г.