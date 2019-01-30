30 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Канонической УПЦ придется платить налоги, - депутат Рады

Если каноническая УПЦ не изменит своего названия, то будет платить налоги. Об этом сказал на канале "Прямой" депутат Рады Иван Винник из "Блока Петра Порошенко".
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"Церковь является неприбыльной организацией. Она должна быть зарегистрирована в Минкульте, где ведется учет неприбыльных религиозных, церковных организаций. А если УПЦ, нарушая закон Украины, откажется выполнять его требование относительно названия и переименования, она не получит статуса неприбыльной организации. Ей придется платить налоги", - сказал он.

Киевские власти настаивают на названии "РПЦ в Украине", так как считают, вопреки уставу УПЦ, что она будто бы управляется из России.

Винник также определил, что каноническая УПЦ "не является институтом, который несет религиозность или духовность в социум". В этом его позиция отчасти совпадает с позицией Церкви, которая также не рассматривает себя как институт. Согласно Евангелию, она является не институтом, созданным людьми, а была создана Богом.

Отметим, что недавно депутат из "Блока Петра Порошенко" Оксана Билозир заявила, что после объединения раскольников Украина уже "имеет своего Бога". Как сказал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, верующим предлагают "поклоняться не истинному Богу, а политической структуре", которая является "современным золотым истуканом".

Напомним, закон о переименовании УПЦ был принят Радой 20 декабря и дает срок на переименование до конца апреля. Многолетний лидер украинского раскола Михаил Денисенко-Филарет требует присвоить название УПЦ своей организации - киевскому "патриархату", который по-прежнему продолжает существовать.

крестный ход в Киеве, УПЦ, верующие, Украина(2018)|Фото: канал "Интер"

Крестный ход верующих УПЦ, июль 2018 г.

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Канонической УПЦ придется платить налоги, - депутат Рады

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Теги: Украина, УПЦ, церковь, налог



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