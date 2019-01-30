Мэру Белгорода пришлось извиниться перед пенсионером за грубый совет носить слуховой аппарат

30 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Скончался член ГКЧП Александр Тизяков

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Центральный ФО В России

Мэру Белгорода пришлось извиниться перед пенсионером за грубый совет носить слуховой аппарат

Серия неосторожных высказываний чиновников в адрес граждан получила неожиданное продолжение.
Читайте также:

Юрий Галдун, временно исполняющий обязанности мэра Белгорода, принёс публичные извинения пенсионеру. 29 января во время оглашения новых правил благоустройства, один из присутствовавших попросил врио мэра говорить громче.

Юрий Галдун резко оборвал реплику, заявив буквально следующее: "Я не виноват, что меня не слышно, слуховой аппарат надо брать!"

Позже он отметил, что не знал, что к нему обращался пенсионер. Тем не менее, Юрий Галдун счёл свою грубость "непростительной ошибкой" и отметил, что незнание не снимает с него ответственности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мэру Белгорода пришлось извиниться перед пенсионером за грубый совет носить слуховой аппарат

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: слуховой аппарат, Юрий Галдун



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 406

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети