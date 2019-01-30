Мэру Белгорода пришлось извиниться перед пенсионером за грубый совет носить слуховой аппарат

Серия неосторожных высказываний чиновников в адрес граждан получила неожиданное продолжение.

Юрий Галдун, временно исполняющий обязанности мэра Белгорода, принёс публичные извинения пенсионеру. 29 января во время оглашения новых правил благоустройства, один из присутствовавших попросил врио мэра говорить громче.

Юрий Галдун резко оборвал реплику, заявив буквально следующее: "Я не виноват, что меня не слышно, слуховой аппарат надо брать!"

Позже он отметил, что не знал, что к нему обращался пенсионер. Тем не менее, Юрий Галдун счёл свою грубость "непростительной ошибкой" и отметил, что незнание не снимает с него ответственности.