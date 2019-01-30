Леонид Рапопорт: Активное использование механизма ГЧП позволило региону в 2018 году построить около 70% новых спортивных объектов

Свердловские власти, готовящиеся в 2023 году принимать Всемирную летнюю Универсиаду, в 2019 году приступили к реализации регионального компонента федерального проекта "Спорт – норма жизни". Новым майским указом президента России перед регионами была поставлена задача вовлечь более половины жителей в систематические занятия физкультурой и спортом. Что для этого будут делать на Среднем Урале, рассказывает министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт.

– Леонид Аронович, после того, как президент подписал указ о национальных целях и стратегических задачах на федеральном уровне был разработан нацпроект "Демография", где отдельное внимание уделено развитию спорта, прежде всего массового. Как Свердловская область встроилась в эту работу?

– Действительно, главой государства очень серьезные задачи поставлены были перед всем спортивным сообществом, и на развитие спорта, физической культуры государством делается ставка как на одно из условий народосбережения, повышения здоровья нации. Нами в прошлом году был разработан и утвержден паспорт регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва".

Одна из ключевых его целей, как и президентского майского указа, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55% к 2024 году. Мы, кстати, благодаря активной позиции губернатора в этом вопросе, в последние годы подобные плановые установки традиционно перевыполняли. Если мы в 2017 году имели 36,6%, то в этом уже больше 40%.

– Что людей стимулирует на занятия спортом – пропаганда, спортивные праздники, строительство стадионов и спортивных дворцов?

– Это задача, которая решается в комплексе и включает в себя все, о чем вы сказали. Конечно, нужно больше говорить о пользе регулярных физических нагрузок. Помните, как в Советском Союзе любили повторять, что только в здоровом теле может быть здоровый дух. Большие и не очень спортивные мероприятия тоже помогают вовлекать в физкультуру и спорт многих людей. Это по-хорошему заражает. Сам несколько раз наблюдал, как в отдельных случаях практически забытые до проведения Чемпионата мира по футболу пришкольные стадионы буквально новую жизнь получали – и днем, и ночью играть начали.

Мы ежегодно подключаемся к проведению всероссийского дня бега "Кросс нации", в прошлом году в нем почти 630 тысяч свердловчан приняли участие. Массовая гонка "Лыжня России" в 2018 году собрала более полумиллиона участников. Внедряем нормативы ГТО – у нас создано 86 центров тестирования, в выполнении нормативов комплекса в 2018 году приняли участие около 43 тысяч человек. В целом в прошлом году проведено свыше 8 тысяч физкультурных и спортивных мероприятий, в которых участие приняло больше 2 миллионов свердловчан. А мы ведь еще проводим большую работу с нашими коллегами из других регионов, принимаем крупные международные состязания.

– Вот, кстати, о сотрудничестве с другими субъектами страны, прежде всего с соседями. Чем друг другу вы можете помогать?

– Ежегодно и мы, и наши соседи проводим различные спортивные мероприятия всероссийского уровня, на которые приезжают сборные регионов. Сравнительно недавно у нас прошел окружной фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств народов России, собравший более полутора тысяч участников, в том числе, это наши соседи – Курганская, Тюменская области, ХМАО, Челябинская область представительную делегацию присылала. С Южным Уралом у нас достаточно крепкие связи. Все-таки это самый близкий к нам регион. Немало ребят из Челябинска работало в качестве волонтеров на мундиале. Аэропорт Челябинска наши жители часто используют, чтобы по отдельным направлениям улететь. И в этом смысле мы соседей тоже всегда имеем в виду. Скажем, у нас к Чемпионату были определены места размещения гостей в стокилометровой зоне вокруг Екатеринбурга, но и столица Южного Урала была хорошим форпостом для иностранных и российских гостей. Я, кстати, уверен, что если будет принято окончательное решение о проведении Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, многие гости будут прибывать к нам именно через Челябинскую область. Тем более, есть планы по строительству скоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет наши регионы, и дорога будет занимать совсем уж смешное время.

– А как у нас с наличием спортивной инфраструктуры?

– Безусловно, это одно из важнейших направлений, на которое ежегодно направляется серьезный объем бюджетных средств. В прошлом году, например, объем финансирования госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года" составил 3,2 миллиарда рублей, значительная часть из которых была направлена как раз на строительство и реконструкцию спортивных объектов. Причем это не обязательно стадионы и дворцы, о которых вы упомянули. Мы все большее внимание уделяем малозатратным проектам по созданию спортивных объектов шаговой доступности и видим, что людьми они порой даже больше востребованы. Не могу не отметить ту огромную роль, которую играет в этой работе наше бизнес-сообщество. Из 73 введенных в прошлом году спортивных сооружений 48, то есть около 70 процентов, построено с использованием внебюджетных источников. Фактически все крупные предприятия и холдинги, которые работают в Свердловской области, занимают сегодня социально ответственную позицию, понимая, что для их сотрудников, кроме условий труда, уровня зарплаты, важны и такие вещи как досуг, активный отдых, свое здоровье и здоровье семьи.

Так, продолжается у нас реализация соглашения с УГМК-Холдингом – в 2019 году будет построены ледовые арены в Североуральске, Сухом логу и Кушве. УГМК в этом году планирует начать строительство Ледовой арены на 15 тысяч зрителей в центре Екатеринбурга. По соглашению с "Росатомом" запланировано возведение ледового дворца в Лесном. А "ЕвразХолдингом" – футбольно-спортивного комплекса в Качканаре. Теннисные корты под воздушно-купольной конструкцией в Каменске-Уральском построены полностью за счёт частных инвестиций. Большая программа по созданию workout-площадок реализуется компанией РМК. Таких примеров реально очень много.