30 Января 2019
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"Пока как-то не шикарно". Жители Екатеринбурга подтвердили, что замена 024 маршрута состоялась, но есть замечания

Жители Екатеринбурга сегодня испытали автобус №57а, который с этого дня изменил свой маршрут. Люди подтвердили, что автобус действительно следовал от Вторчермета с остановки "Новосибирской 2-ой", повторив часть маршрута №024. Однако жители Вторчермета все же остались недовольны интервалами движения нового маршрута, передает корреспондент Накануне.RU

"На 2-ой Новосибирской стоял один автобус, водитель играл, прождала 20 минут, пока поедем, пока как-то не шикарно", - написала Александра И. группе "Мой Вторчермет" в соцсети "ВКонтакте".

Другая пользовательница сообщает, что в утреннее время ждала этот автобус больше 10 минут. Люди говорят, что автобус 57а выходит в 6.00, а 024 маршрут начинал движение на полчаса раньше.

В соцсети "ВКонтакте" в группе "Типичный Екатеринбург" местные жители тоже обсуждают изменения в маршрутах автобусов. Например, жители Елизавета и Уктуса недовольны, что у них забирают 012 маршрут и 57.

автобус 012, Елизавет-Академический(2019)|Фото: Накануне.RU

"№012 был единственный маршрут с Уктуса (Самолетная, Походная и тд.), который напрямую, без пересадок, доезжал до площади - центра города! Остальной маршрут, а точнее их остается всего 3, совсем никак не связан с центром. Что за....?" - пишет Ульяна А.

"С Сортировки и так есть один маршрут до Академического! Зачем еще один? Отдайте маршрут 13 частной транспортной компании и продлите его до Вторчермета! А то муниципального днем с огнем не дождешься!" - отмечает Оксана А.

Отметим, что ЕМУП "Гортранс" запустил сегодня сегодня автобус №57а по южной части отмененного маршрута 024 - от улицы Новосибирской 2-й через центральную площадь 1905 года и до конечной остановки "Пехотинцев".

Напомним, что с пятницы, 1 февраля, аналогичным образом заработает и северное плечо маршрута 024, которое позволит жителям Екатеринбурга доезжать от центра города до конечной остановки "Хладокомбинат №3". По этому направлению запустят автобус №012, который будет следовать из микрорайона Академический через площадь 1905 года на Сортировку по улицам Бориса Ельцина, Челюскинцев и Стрелочников, через микрорайон Заречный (улицы Готвальда и Опалихинская) и далее в точности по маршруту, который обслуживал автобус №024.

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"Пока как-то не шикарно". Жители Екатеринбурга подтвердили, что замена 024 маршрута состоялась, но есть замечания

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Теги: 024 маршрут, автобусы, общественный транспорт



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