Свердловский гарнизон полиции подвел итоги борьбы с преступностью в 2018 году

Накануне представители всех силовых структур Среднего Урала посетили региональный полицейский главк. Среди высоких гостей: руководитель УФСБ Александр Вяткин, председатель облсуда Александр Дементьев, прокурор области Сергей Охлопков, глава СК Михаил Богинский, исполняющий обязанности председателя Законодательного собрания Виктор Якимов, заместитель командующего Уральским округом Федеральной службы войск национальной гвардии Юрий Боев и другие. В кругу представителей правоохранительных органов также присутствовали Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, председатель Общественного совета при ГУ МВД Владимир Красильников и глава Совета ветеранов Владимир Ралдугин. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Поводом для встречи послужила коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона полиции в 2018 году. Её проводил врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин. В работе совещательного органа приняли также участие первые лица всех без исключения территориальных ОВД и руководители структурных подразделений главка.

В своем докладе генерал Кривегин подробно остановился на состоянии дел в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений. Он отметил, что на криминогенную обстановку оказывали влияние в том числе социально-экономические процессы.

"Значительные силы и средства органы внутренних дел задействовали в обеспечении правопорядка при проведении более семи тысяч мероприятий общественно-политической, культурно-массовой и спортивной направленности, в которых приняло участие более шести миллионов человек. Среди них ряд значимых, таких как выборы Президента Российской Федерации, Чемпионат мира по футболу FIFA-2018, международная промышленная выставка "Иннопром", торжества, посвященные 100-летию гибели царской семьи, выборы в представительные органы местного самоуправления и другие. В результате совместных усилий полиции, Росгвардии, ФСБ, прокуратуры, СК и иных взаимодействующих ведомств эти мероприятии прошли на достойном уровне", – отметил он.

Отмечено снижение регистрируемых преступлений, которых в отчетном периоде зарегистрировано 52 тыс. Уровень преступности в результате предпринимаемых ОВД профилактических мер остается одним из самых низких в Уральском федеральном округе.

В минувшем году пресечена деятельность преступной группы, совершавшей вооруженные нападении на офисы банков в Екатеринбурге в период с 2017 по 2018 годы, задержан ранее судимый гражданин, который с 2009 года совершил более 15 изнасилований, разбойных нападений и убийство. Изобличена этническая группа, занимавшаяся вымогательством и мошенничеством в области автострахования. Ликвидирована криминальная структура, размещавшая объявления в глобальной сети под предлогом продажи транспортных средств и различных бытовых товаров. Участники группы путем обмана похищали денежные средства граждан. На их счету 45 преступлений.

Зарегистрировано 3731 преступление, связанное со сбытом наркотических средств. Из незаконного оборота изъято порядка 240 килограммов запрещенных веществ, из них большая часть – 177 килограммов относится к синтетическим препаратам.

Возросло количество выявленных преступлений экономической направленности, в том числе тяжких, коррупционной направленности, а также легализации доходов, полученных преступным путем.

В сфере незаконной миграции пресечено 1 986 преступлений. Выдворено и депортировано 609 иностранных граждан, еще 4 469 установлен запрет на въезд в нашу страну.

Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев заострил внимание на проблеме всплеска ЧП среди несовершеннолетних и предложил объединить усилия ГУ МВД области, прокуратуры и судебных инстанций в возобновлении былой практики регулярных совместных мероприятий по кардинальному улучшению ситуации с детской преступностью.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, обобщив поступившие за год сведения от населения, призвала полицию проявлять больше внимания к нуждам заявителей, особенно в случаях, когда граждане сталкиваются с правоохранительной системой впервые.

Прокурор области Сергей Охлопков акцентировал внимание на имеющихся в гарнизоне недостатках, в том числе в сфере учетно-регистрационной дисциплины, предложил выработать комплекс мер, направленных на их устранение. Он выразил надежду, что потенциал личного состава позволит это сделать в максимально короткие сроки.

На состоявшемся совещании был проведен глубокий анализ выявленных упущений в работе отдельных подразделений гарнизона. Ряд руководителей, допустивших просчеты в оперативно-служебной деятельности, привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Им установлен конкретный срок, чтобы поправить положение дел.

По словам полковника Горелых, завершилась коллегия постановкой приоритетных задач по защите законных интересов граждан Свердловской области от преступных посягательств на 2019 год. Среди важных направлений: реализация майских указов Президента нашей страны, активизация работы по противодействию наркотрафику, организованной преступности, мошенническим схемам и коррупционным проявлениям, экономическим преступлениям, а также поддержание достойного уровня оказания государственных услуг по линии МВД населению, и многие другие.

2019 год обещает быть не менее напряженным, чем 2018. Сотрудникам полиции как и ранее необходимо обеспечить стабильность обстановки и правопорядок на вверенной территории.