Ямал поднял строительство с колен? Росстат спрятал экономический рост в Арктике

Строительная отрасль, по данным Росстата, в 2018 г. впервые за четыре года показала рост и сразу на 5,3%. Динамика потянула за собой ВВП - показатель повысился сразу на 0,2% до 2%. Однако строительный бум до декабря 2018 г. никто не замечал: по итогам 11 месяцев прирост составлял лишь 0,5%. Минэкономразвития, в чьем подчинении находится Росстат, объяснило, что пересмотр цифр произошел из-за статистики с Ямала, но в достоверности подсчетов статистов сомневаются эксперты.

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в январе-ноябре 2018 г. составил 6,817 трлн руб., что на 0,5% больше, чем в аналогичном периоде 2017 г. Однако спустя месяц годовой рост Росстат оценил в 5,3%, в денежном выражении объем работ увеличился до 8,385 млрд руб. В статистических сборниках ведомство не дает пояснений скачкообразному росту, но так как цифры вызвали много вопросов, объясняться пришлось Министерству экономического развития.

До пересмотра данных Росстатом номинальные объемы показателей "объем работ по виду деятельности "Строительство" и "инвестиции в здания (включая жилые) и сооружения" за девять месяцев в целом по России не демонстрировали существенных диспропорций, но ситуация выглядела принципиально иной в разрезе субъектов, пояснили в МЭР.

"Нетипично большое расхождение данных наблюдалось по Ямало-Ненецкому автономному округу. Согласно данным за девять месяцев 2018 г. до пересмотра статистики, объем строительных работ составлял 97 млрд. руб., в то время как инвестиции в здания и сооружения (показатели традиционно коррелируют, прим.) по ЯНАО за тот же период составили 592 млрд руб. Вероятно, при пересмотре данных указанное расхождение было устранено (что составляет порядка 6 % от совокупного объема работ по виду деятельности "Строительство" в целом по России за 2018 г.).", - говорится в пояснениях ведомства.

Региональная статистика говорит о том, что на Ямале в 2018 г. действительно был строительный бум. Тюменьстат в опубликованном накануне докладе "Cоциально-экономическое положение Ямало-Ненецкого автономного округа" зафиксировал рост объема работ, выполненных за год по виду экономической деятельности "строительство" в 3,3 раза до 448,8 млрд руб. Рост, судя по всему, пришелся именно на индустриальное строительство, ввод жилых домов сократился на 22,2%. При этом в 2017 г. доходы от строительства сокращались на 13,8%.

В 2018 г. завершился очередной этап работ в порту Сабетта - запущены вторая и третья линии завода НОВАТЭКа "Ямал СПГ". Полная стоимость реализации проекта завода - $27 млрд. В 2018 г. продолжались работы по обустройству Сабетты, кроме того, в прошедшем году "Газпром" достроил третий промысел Бованенковского месторождения.

В Сабетте действительно был выполнен большой объем работ, говорит доктор экономических наук Михаил Делягин, но едва ли их было достаточно для того, чтобы кардинально изменить российскую статистику. Экономист не исключает, что за счет ямальских цифр Росстат попытался увеличить базовые показатели для расчета ВВП.

"Другой вариант - на Ямале действительно были большие строительные работы, но статистика из региона пришла с серьезным опозданием. В условиях налогового террора, когда весь бизнес стоит на ушах, кому какое дело до отправки данных в Росстат. Может быть это не злой умысел, а результат общей дезорганизации российского государства", - отметил Делягин.

Данные выглядят странно, пересмотр динамики слишком велик, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

"Досчитали где-то 560 млрд. Росстат отчасти объясняет это расхождение досчетом объема строительных работ в ЯНАО с 97 млрд руб. до 338 млрд руб. По всей видимости, речь идёт о недоучете статистики по проектам НОВАТЭКа. Возможно, аналогичные досчеты были сделаны и по другим регионам, также общероссийские данные могут по другому учитывать время фактического совершения инвестиций", - предполагает аналитик.

Недоверие к официальным данным подогревает тот факт, что ведомство не первый раз ловят на манипулировании цифрами. С досчетами Росстата инвестиционной активности в 2017 г. спорили даже экономисты Высшей школы экономики, они упрекали ведомство в том, что рост статисты списывают на "ненаблюдаемые" вложения и малый бизнес, которые не подают отчеты напрямую. Метод применялся для того, чтобы приукрасить ситуацию, объясняет Делягин: "Получалось, что в легальном секторе все плохо, а вот в нелегальном, который государство не видит, хорошо и даже замечательно"