"Пытался убежать". Стали известны подробности задержания сенатора Арашукова в зале Совета Федерации

Сенатор Рауф Арашуков, задержанный 30 января прямо в зале Совета Федерации, в последний момент пытался скрыться от представителей закона, об этом пишет Telegram-канал "Mash".

Сообщается, что внутрь зала не пустили представителей прессы. Никто не был в курсе того, что через несколько минут произойдет задержание, кроме председателя СФ Валентины Матвиенко.

После начала заседания в зал вошли Генпрокурор РФ и глава Следственного комитета. Силовики начали зачитывать состав обвинения, не называя в самом начале фамилию Арашукова.

"В зале стояла чудовищная тишина", - говорится в сообщении.

Как только сенатор Арашуков услышал свою фамилию, он вскочил с места и попытался скрыться, убегая вначале наверх, а потом вниз. Поползновения Арашукова прервала Матвиенко. Она крикнула: "Рауф Раульевич. Сядьте на место".

Напомним, сенатора подозревают в создании и участии в преступной организации, хищении природного газа "Газпрома", поставляемого в Северо-Кавказский федеральный округ, а также в убийствах заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова, советника Президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова. Силовики также задержали и отца сенатора - Рауля Арашукова.