Обвиняемый в угоне самолёта "Аэрофлота" не смог обжаловать свой арест

Сургутянин, обвиняемый в угоне самолёта "Аэрофлота", не смог обжаловать арест, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь Уральского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Лебедев.

Мера пресечения осталась прежней – арест до 22 марта.

Напомним, самолёт "Аэрофлота" вылетел из Сургута в Москву во второй половине дня 22 января. После взлёта один из пассажиров попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить пункт назначения на Афганистан. Командир решил развернуть самолёт и посадил лайнер в Ханты-Мансийске, где буйного пассажира уже встречали силовики и спецслужбы. Пассажиры позже улетели в столицу другим бортом.