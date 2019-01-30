Обвиняемый в угоне самолёта "Аэрофлота" не смог обжаловать свой арест

30 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Скончался член ГКЧП Александр Тизяков

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Обвиняемый в угоне самолёта "Аэрофлота" не смог обжаловать свой арест

Сургутянин, обвиняемый в угоне самолёта "Аэрофлота", не смог обжаловать арест, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь Уральского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Лебедев.
Читайте также:

Мера пресечения осталась прежней – арест до 22 марта.

Напомним, самолёт "Аэрофлота" вылетел из Сургута в Москву во второй половине дня 22 января. После взлёта один из пассажиров попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить пункт назначения на Афганистан. Командир решил развернуть самолёт и посадил лайнер в Ханты-Мансийске, где буйного пассажира уже встречали силовики и спецслужбы. Пассажиры позже улетели в столицу другим бортом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Обвиняемый в угоне самолёта "Аэрофлота" не смог обжаловать свой арест

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: угон самолёта, Аэрофлот, Сургут - Москва, арест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.01.2019 15:07 Мск Обвиняемый в угоне самолёта югорчанин обжаловал арест
Ранее 25.01.2019 15:30 Мск Тёзка югорчанина, которого обвиняют в угоне самолёта "Аэрофлота", собирается судиться с журналистами, перепутавшими его с преступником
Ранее 24.01.2019 03:04 Мск Угнавший самолет сургутянин взял на себя ответственность за теракты 11 сентября
Ранее 23.01.2019 16:26 Мск Обвиняемый в угоне самолёта "Аэрофлота" сургутянин арестован на два месяца
Ранее 23.01.2019 10:28 Мск Бортпроводницы рейса Сургут – Москва рассказали, что происходило на захваченном самолете
Ранее 23.01.2019 10:06 Мск Захватчику самолёта Сургут – Москва предъявлено обвинение в угоне борта
Ранее 23.01.2019 08:10 Мск Угонщику самолёта Сургут – Москва грозит арест
Ранее 23.01.2019 02:05 Мск Угонщик самолета Сургут - Москва не смог объяснить свой поступок
Ранее 23.01.2019 00:04 Мск Пассажиры захваченного рейса Сургут - Москва прибыли в пункт назначения
Ранее 22.01.2019 21:06 Мск Захвативший самолет "Сургут - Москва" мужчина якобы любил выпить и бил бывшую жену
Ранее 22.01.2019 16:38 Мск Аэрофлот: Никто из пассажиров не пострадал при операции по задержанию захватчика
Ранее 22.01.2019 16:25 Мск Захватчику самолёта "Аэрофлота" рейса Сургут – Москва грозит от 7 до 12 лет
Ранее 22.01.2019 16:12 Мск Задержан захватчик самолёта Сургут – Москва, требовавший полёта в Афганистан
Ранее 22.01.2019 14:47 Мск Захваченный самолет Сургут – Москва удалось посадить в Ханты-Мансийске под предлогом дозаправки
Ранее 22.01.2019 14:14 Мск Захваченный "Боинг" имени Солженицына сел в Ханты-Мансийске
Ранее 22.01.2019 13:54 Мск Пассажир рейса Сургут – Москва потребовал лететь в Афганистан

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 406

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети