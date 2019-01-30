СКР: Отец Арашукова причастен к многолетним хищениям газа "Газпрома"

Следственный комитет России подтвердил информацию о задержании Рауля Арашукова, отца сенатора Рауфа Арашукова.

Как сообщалось, Рауля Арашукова задержали сегодня в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. Как полагает следствие, он причастен к хищениям природного газа "Газпрома" на сумму более 30 млрд рублей.

Причем мошеннические действия он совершал на протяжении нескольких лет, уточнила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Сейчас в рамках дела идут обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.

Сенатор Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации, в задержании участвовала ФСБ. "Единая Россия" приостановила его членство.

Сенатора подозревают в создании и участии в преступной организации, хищении природного газа "Газпрома", поставляемого в Северо-Кавказский федеральный округ, а также в убийствах заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова, советника Президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова.