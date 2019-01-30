30 Января 2019
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Екатеринбуржцев зовут на обсуждение реконструкции площади Обороны

Администрация Октябрьского района Екатеринбурга приглашает жителей города принять участие в обсуждении реконструкции площади Обороны. Свои предложения по формированию общественного пространства горожане могут вносить до 31 января, передает корреспондент Накануне.RU

Отметим, что на выполнение проектных работ по реконструкции и благоустройству сквера на площади Обороны мэрия готова потратить 387,6 тыс. рублей. Итоговый проект должен быть готов не позднее 15 марта 2019 года.

На сайте администрации екатеринбуржцы уже могут ознакомиться с двумя предложенными концепциями реконструкции сквера. Проекты разработала "Архитектурная студия Рок".

Обсуждение эскизных проектов пройдет 5 февраля в 16.00 в здании администрации Октябрьского района.

проект реконструкции площади Обороны(2019)|Фото: сайт администрации Екатеринбурга

проект реконструкции площади Обороны(2019)|Фото: сайт администрации Екатеринбурга

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Екатеринбуржцев зовут на обсуждение реконструкции площади Обороны

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Теги: площадь Обороны, реконструкция, концепция, общественные обсуждения



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