Екатеринбуржцев зовут на обсуждение реконструкции площади Обороны

Администрация Октябрьского района Екатеринбурга приглашает жителей города принять участие в обсуждении реконструкции площади Обороны. Свои предложения по формированию общественного пространства горожане могут вносить до 31 января, передает корреспондент Накануне.RU

Отметим, что на выполнение проектных работ по реконструкции и благоустройству сквера на площади Обороны мэрия готова потратить 387,6 тыс. рублей. Итоговый проект должен быть готов не позднее 15 марта 2019 года.

На сайте администрации екатеринбуржцы уже могут ознакомиться с двумя предложенными концепциями реконструкции сквера. Проекты разработала "Архитектурная студия Рок".

Обсуждение эскизных проектов пройдет 5 февраля в 16.00 в здании администрации Октябрьского района.