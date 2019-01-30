Глава Перми ввел в городе режим повышенной готовности

Глава Перми Дмитрий Самойлов ввел в городе режим повышенной готовности из-за сильного снегопада, надвигающегося на город. По прогнозам, он будет рекордным за эту зиму, передает корреспондент Накануне.RU.

О введении режима повышенной готовности Дмитрий Самойлов сообщил в своем Instagram.

"С 31 января по 2 февраля в городе может выпасть порядка 12 мм осадков, это около четверти месячной нормы. Потом неделя гарантированного похолодания до минус 30 градусов. Сочетание таких условий создает серьезное испытание для всех дорожных служб. В связи с этим ввожу в Перми режим повышенной готовности, мобилизуем всю технику, увеличиваем количество снегоуборочных машин до 380 единиц", - пишет глава города.

В качестве главной задачи он обозначил обеспечение безопасности дорожного движения и нормальную работу общественного транспорта. Также перед подрядчиками стоит задача - максимально отработать вывоз снега.

Работу ответственных служб мэр пообещал проверить в пятницу с утра. Снят режим повышенной готовности будет при изменении погодных условий.