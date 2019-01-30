30 Января 2019
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Подрядчики без техники, плохие стройматериалы, ещё и "долёвку" отменили: уральские строители заявили о кризисе на рынке

На Урале активно застраивают частный сектор. На этом позитивные итоги 2018 г. для отрасли заканчиваются. Союз "Уральское объединение строителей" проанализировал состояние рынка и сделал неутешительные выводы: до 2020 г. спрос на жилье уменьшится из-за снижения покупательской способности и роста ипотечных ставок. Строители пожаловались на увеличение издержек, сокращение прибыли, подрядчиков без техники, отсутствие квалифицированных прорабов и качественных материалов, передает корреспондент Накануне.RU.

Заказчики, осуществляющие строительство в Свердловской, Челябинской, Тюменской области и на территории всей РФ, отметили только одно позитивное изменение на строительном рынке по итогам прошлого года - увеличение количества возводимых объектов на месте частного сектора.

По их оценке, до 2020 г. спрос на жилье будет уменьшаться из-за снижения покупательской способности и роста ипотечных ставок.

Сегодня у большинства респондентов достаточно заказов, но прибыли они приносят меньше: увеличиваются издержки на оплату труда, выросла стоимость материалов и себестоимость работ.

Большинство заказчиков строительства сообщили о недостатке квалифицированных прорабов, управленцев и отделочников.

"А уж отсутствие у подрядных организаций техники и рабочих после подписания договора – одна из системных проблем рынка: с этой трудностью сталкивается с разной частотой большинство опрошенных компаний. Среди причин – подрядчики демпингуют, чтобы получить заказ, а значит, снижают собственные издержки: кадровое наполнение, наличие собственного парка техники", - говорится в материалах исследования.

проблемы заказчиков строительства(2019)|Фото: СРО Уральское объединение строителей

Недовольны заказчики и качеством проектирования: зачастую проектировщики отдают работу третьим лицам, из-за чего срывают сроки и качество работ.

Еще одна причина недовольств – строительные материалы. В уральском регионе не ведется контроль за качеством стройматериалов, отмечают респонденты. Необходимо развивать здоровую конкуренцию за счет импортозамещения, считают строители.

Участники исследования выразили однозначное мнение, что изменения в закон о долевом строительстве не сулит строительному рынку ничего хорошего.

"Небольшие застройщики уйдут с рынка – отрицательно для развития конкуренции. Проиграют подрядчики – у заказчиков не будет возможности рассчитываться квартирами. Для дольщиков эти изменения тоже не являются положительными: во-первых, вырастет стоимость квартир, во-вторых, если раньше у предприятия были другие объекты и был шанс заставить компанию рассчитаться из своих активов, то сейчас, в случае проблем, у застройщика есть единственный объект, а значит, невозможно привлечь финансирование из других источников. Так что обманутых дольщиков не убавится. В выигрыше будут только банки", - пояснили строители.

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Подрядчики без техники, плохие стройматериалы, ещё и "долёвку" отменили: уральские строители заявили о кризисе на рынке

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Теги: строительство, заказчики, подрядчики, строительный рынок, отмена долевки, стройматериалы



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