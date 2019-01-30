Песков отреагировал на новую волну телефонного терроризма в регионах

Кремль рассчитывает на раскрытие спецслужбами тех, кто стоит за сообщениями о "минировании" в регионах страны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на то, что волны "минирования" происходят не в первый раз.

Представитель Кремля назвал эти действия "провокационными". Он отметил, что за подобные сообщения предусмотрено наказание, спецслужбы работают над этим, передает РИА Новости.

Напомним, 29 января волна "минирований" прокатилась по Кургану, Перми и Екатеринбургу. 28 января волна звонков о минировании различных учреждений охватила всю Сибирь.Попали под нее также Дальний Восток и СЗФО.

На Дальнем Востоке задержан один подозреваемый.