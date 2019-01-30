"Посмотрели другое видео". Адвокаты продолжают настаивать на избиении экс-сенатора Цыбко в колонии

Прокуратура Кировской области не подтвердила факта избиения осужденного экс-сенатора Константина Цыбко, признав законным отказ в возбуждении уголовного дела по этому поводу. Однако адвокат бывшего члена Совета Федерации Анатолий Дмитриев заявил, что администрация исправительной колонии №11 предоставила прокуратуре другую видеозапись, а судебно-медицинская экспертиза Цыбко до сих пор не проводилась, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в январе адвокат Цыбко заявил, что один из сотрудников колонии применил насилие к экс-сенатору, ударив его. После обследования у Цыбко был якобы диагностирован разрыв кисты почки. В УФСИН по Кировской области назвали не соответствующей действительности информацию об избиении осужденного экс-сенатора Константина Цыбко, подчеркнув, что физическая сила и спецсредства к нему не применялись.

По данному факту была проведена проверка, в ходе которой не подтвердился факт нанесения осуждённому побоев мастером участка легкой промышленности Центра трудовой адаптации осужденных ИК-11. Прокуратура исследовала видеозапись, которая была представлена в суде в декабре прошлого года, и сцен применения насилия к осуждённому не нашла.

"При проведении освидетельствования осуждённого в ходе судебно-медицинской экспертизы телесных повреждений, указанных в публикациях СМИ, не установлено", - говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура признала законным отказ в возбуждении уголовного дела по данному факту за отсутствием события преступления.

Однако адвокат Цыбко заявил, что в прокуратуру была представлена другая видеозапись.

"Из колонии в адрес прокуратуры, по ее запросу, была предоставлена видеозапись, которая не имела никакого отношения к видеозаписи, просмотренной в судебном заседании. Предоставленная в прокуратуру запись была сделана другой камерой видеонаблюдения, в обзор которой попадает железная решетка, разделяющая места пребывания в исправительном учреждении. Данная решетка и скрывала от обзора данной камеры происходящее событие", - отметил он.

Это, по мнению защитника, стало причиной неверного вывода, сделанного прокуратурой после изучения "подложного" видео. Видеозапись, которая была представлена в суде, якобы позволила убедиться в том, что насилие к Цыбко было применено.

Напомним, Цыбко приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн руб. за взятки. Сейчас он содержится в ФКУ ИК №11 УФСИН России по Кировской области.