30 Января 2019
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Экономика Свердловская область Уральский ФО

"Уралвагонзавод" отстоял в арбитраже более миллиарда. "Победили" даже антимонопольщиков.

Арбитражный суд отказал в удовлетворении искового заявления АО «Спецремонт» к структурам УВЗ, передает корреспондент Накануне.RU.  Иск был выдвинут по отношению к  Екатеринбургскому «144 бронетанковому ремонтному заводу» Корпорации "Уралвагонзавод" о взыскании задолженности в размере более 1 млрд рублей.

Су также оставил без удовлетворения самостоятельное требование третьего лица – Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области – вернуть в бюджет РФ сумму, якобы излишне уплаченную компании за выполнение гособоронзаказа в размере более пятисот млн рублей.

История, которая послужила поводом для иска,  началась еще 7 лет назад. В марте 2012 года АО «Спецремонт» и АО «144 БТРЗ» заключили контракт на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту вооружения, военной и специальной техники Вооруженных сил РФ. Это был государственный оборонный заказ на сумму 799,526 млн руб. Однако, сумма неоднократно увеличивалась через дополнительные соглашения и в конечном итоге выросла до 1 109 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в управлении по коммуникациям АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод".

УВЗ, цех(2018)|Фото: Накануне.RU



В суде юристы "Уралвагонзавода" представили материалы, что на момент заключения государственного контракта отсутствовали точные данные по объему работ, также была нарушена процедура запроса о прогнозных ценах на продукцию. Это привело к нарушению порядка формирования начальной (максимальной) цены Контракта, что, в свою очередь – к необоснованному завышению объема финансирования.

Важно, что суд установил - вины 144 бронетанкового ремонтного завода в «увеличении стоимости контракта и манипуляции с объемом работ» нет.

Что касается возмещения средств по требованию УФАС по Свердловской области, то тут несколько иная ситуация. Оказывается, 144 завод уже начал возвращать в бюджет Российской Федерации излишне полученные денежные средства по контракту с АО «Спецремонт». На данный момент в бюджет вернулось уже более 33 млн рублей. И завод продолжает перечислять задолженность в соответствии с рассрочкой, которую предоставил Арбитражный суд Свердловской области.

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"Уралвагонзавод" отстоял в арбитраже более миллиарда. "Победили" даже антимонопольщиков.

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Теги: уралвагонзавод, увз, арбитражный суд, 144 бтрз, уфас



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