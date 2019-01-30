В заброшенной больнице Екатеринбурга, на месте которой могут возвести новый ЖК, нашли труп 17-летнего парня

В Екатеринбурге в "Клинической больнице скорой помощи" нашли труп 17-летнего молодого человека. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, признаков криминальной смерти нет.

"По факту смерти организована доследственная проверка. Точная причина смерти выясняется. По итогам проверки органами СКР будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что участок с заброшенной больницей в Зелёной роще может быть застроен жилыми зданиями - одноэтажными виллами и высотками. Проект нового жилого комплекса предложило архитектурное бюро "Оса" по заказу неназванного частного лица. Согласно этому плану, нужно будет возвести 75 тыс. кв. м жилья, выделить 23 тыс. кв.м под общее пользование, а под коммерческие площади отдать 5,1 тыс. кв.м.

Заброшенная больница в центре Екатеринбурга давно стала центром притяжения подростков и асоциальных элементов - бродяг, бездомных, наркоманов и пьяниц. Из-за действий посетителей бывшего лечебного учреждения здание регулярно полыхает, тушение его затруднено из-за горючих перекрытий и хаотически наваленного мусора.