30 Января 2019
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Происшествия Свердловская область

В заброшенной больнице Екатеринбурга, на месте которой могут возвести новый ЖК, нашли труп 17-летнего парня

В Екатеринбурге в "Клинической больнице скорой помощи" нашли труп 17-летнего молодого человека. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, признаков криминальной смерти нет.
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"По факту смерти организована доследственная проверка. Точная причина смерти выясняется. По итогам проверки органами СКР будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что участок с заброшенной больницей в Зелёной роще может быть застроен жилыми зданиями - одноэтажными виллами и высотками. Проект нового жилого комплекса предложило архитектурное бюро "Оса" по заказу неназванного частного лица. Согласно этому плану, нужно будет возвести 75 тыс. кв. м жилья, выделить 23 тыс. кв.м под общее пользование, а под коммерческие площади отдать 5,1 тыс. кв.м.

Зеленая роща, заброшенная больница(2018)|Фото: Накануне.RU

проект реконструкции заброшенной больницы в зелёной роще(2019)|Фото: osa-group.com

Заброшенная больница в центре Екатеринбурга давно стала центром притяжения подростков и асоциальных элементов - бродяг, бездомных, наркоманов и пьяниц. Из-за действий посетителей бывшего лечебного учреждения здание регулярно полыхает, тушение его затруднено из-за горючих перекрытий и хаотически наваленного мусора.

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В заброшенной больнице Екатеринбурга, на месте которой могут возвести новый ЖК, нашли труп 17-летнего парня

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Теги: заброшенная больница екатеринбург, зелёная роща, группа компаний ТЭН, Вячеслав Вегнер, архитектурное бюро ОСА



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