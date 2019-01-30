Фигуристка Лиза Туктамышева предложила фанатские холивары комментировать Николаю Дроздову

30 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Скончался член ГКЧП Александр Тизяков

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт В России

Фигуристка Лиза Туктамышева предложила фанатские холивары комментировать Николаю Дроздову

Фигуристка Елизавета Туктамышева (22) прокомментировала многочисленные пересуды и хейтерские атаки, которые усилились в сети после окончания Чемпионата Европы по фигурному катанию. Впереди Чемпионат мира в Японии, и вполне возможно, что воспитанница Алексея Мишина со скамейки запасных перейдет в основной состав.

В Instagram Туктамышева по поводу споров болельщиков пишет: "Высказывания НЕКОТОРЫХ людей в комментариях на тему фигурного катания порой удивляют.

 

Так и жду, чтобы вышел Дроздов и начал "В мире животных".

-Здесь вы можете увидеть загибота, а рядом с ним медвебот, их обычно можно наблюдать вместе.

-Николай Николаевич, а где туктамышевоботы?

-Они давно вымерли".

Очевидно, что под "згиботами" Туктамышева подразумевает фанатов Алины Загитовой, а под "медвеботами" – поклонников Евгении Медведевой.

Напомним, на Чемпионате Европы первое место в одиночном женском катании заняла еще одна подопечная Мишина – Софья Самодурова. Алина Загитова стала второй.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Фигуристка Лиза Туктамышева предложила фанатские холивары комментировать Николаю Дроздову

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: елизавета туктамышева, фанаты, фигурное катание, загитова против медведевой, чемпионат мира по фигурному катанию



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 396

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети