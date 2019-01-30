Фигуристка Лиза Туктамышева предложила фанатские холивары комментировать Николаю Дроздову

Фигуристка Елизавета Туктамышева (22) прокомментировала многочисленные пересуды и хейтерские атаки, которые усилились в сети после окончания Чемпионата Европы по фигурному катанию. Впереди Чемпионат мира в Японии, и вполне возможно, что воспитанница Алексея Мишина со скамейки запасных перейдет в основной состав.

В Instagram Туктамышева по поводу споров болельщиков пишет: "Высказывания НЕКОТОРЫХ людей в комментариях на тему фигурного катания порой удивляют.

Так и жду, чтобы вышел Дроздов и начал "В мире животных".

-Здесь вы можете увидеть загибота, а рядом с ним медвебот, их обычно можно наблюдать вместе.

-Николай Николаевич, а где туктамышевоботы?

-Они давно вымерли".

Очевидно, что под "згиботами" Туктамышева подразумевает фанатов Алины Загитовой, а под "медвеботами" – поклонников Евгении Медведевой.

Напомним, на Чемпионате Европы первое место в одиночном женском катании заняла еще одна подопечная Мишина – Софья Самодурова. Алина Загитова стала второй.