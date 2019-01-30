30 Января 2019
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Болгарская Церковь опровергла поддержку украинского раскола

Болгарская Православная Церковь (БПЦ) не принимала никаких решений по поводу созданной на Украине религиозной структуры. Об этом сказал председатель комиссии БПЦ по украинскому церковному вопросу митрополит Старозагорский Киприан.
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По его словам, в украинских СМИ появилась информация, что БПЦ якобы поддерживает "автокефалию" раскольников.

"В качестве председателя комиссии, связанной с украинским вопросом, категорически заявляю, что Синод БПЦ не занимался вопросом Украины и нет никакого решения верховного органа БПЦ о созданном каноническом казусе", – подчеркнул митрополит.

Идет изучение документов, добавил иерарх. Он призвал не искажать информацию.

Напомним, ранее предстоятель Кипрской Церкви архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом ІІ заявил, что информация о его поддержке "единой церкви" раскольников не соответствует действительности. Накануне стало известно, что Синод Православной церкви в Америке отказался признавать созданное сообщество православной церковью.

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Болгарская Церковь опровергла поддержку украинского раскола

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Теги: Украина, православие, церковь, раскол



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