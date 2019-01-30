Задержание сенатора Арашукова стало "театральным" сигналом устрашения для элит всех уровней

Во время сегодняшнего пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале при участии ФСБ произошло задержание сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Политологи считают, что выбор такого "театрального" способа задержания - четкий сигнал элитам всех уровней об отсутствии "неприкасаемых" во власти. Подробности - в материале Накануне.RU.

В СКР подтвердили информацию о задержании сенатора, заявив, что следствие располагает сведениями о причастности Арашукова-младшего к совершенным в 2010 г. убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской республики Жукова А.Ю. и советника президента Карачаево-Черкесской республики Шебзухова Ф.З-К.

Непосредственно перед задержанием заседание Совфеда перевели в закрытый режим. По данным СМИ, на нем сенаторам рассказали всю цепочку преступлений, в которых замешан сенатор Арашуков. Объявление этих фактов привело к тому, что за снятие неприкосновенности сенатора все проголосовали единогласно, пишет Daily Storm со ссылкой на источники в СФ. На условиях анонимности сенаторы рассказали изданию, что он казался "хорошим кавказским парнем". "Несомненно, это удар по авторитету Верхней палаты. Нам хотели показать, что все равны перед законом", - приводит мнение сенаторов СМИ.

При этом якобы сенатор пытался сбежать с заседания СФ, но все этажи и выходы оцеплены, а лифты заблокированы. На первом этаже находилась группа ФСБ. По данным источников, когда Арашуков попытался уйти, его остановила Валентина Матвиенко, которая посоветовала ему сесть на свое место.

Позднее стало известно, что отца сенатора Рауля Арашукова задержали в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. По данным "Интерфакса", отца и сына проверяют на причастность к хищению более 10 млрд руб. По данным телеграм-канала Mash, речь идет о другой сумме - 30 млрд руб. Отмечается, что все преступления, в которых подозревается сенатор Арашуков, относятся ко времени, когда тот еще не был сенатором.

Как рассказал Накануне.RU директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин, таких прецедентов, чтобы сенаторов арестовывали именно в зале Совфеда, не было. В пример он привел случай с арестом в 2013 году действующего сенатора от Новгородской области Александра Коровникова. "Но это было сделано в рамках обыденных правоохранительных процедур", - подчеркнул политолог. Эта же ситуация, по его мнению, исполнена со всей "театральностью".

"Здесь есть элемент показательного устрашения - его арестовали прямо в зале Совета Федерации. Это было сделано, естественно, специально - при участии генпрокурора, главы Следственного комитета. Это театральный сигнал элитам всех уровней. Им демонстрируют, что почти каждый может оказаться под ударом", - считает Салин.

На взгляд политолога, федеральная власть таким способом "серьезно сократила круг неприкасаемых и проводит выборочные "репрессии" элит". "Те, кто считались неприкасаемыми (а клан Арашуковых к ним несомненно относился), таковыми перестают быть. И никакие прежние системы гарантий внутриэлитных связей не действуют", - добавил он.

Салин также отметил, что на "общую тенденцию" накладывается и частный момент: клан Арашуковых контролирует серьезные теневые потоки на Северном Кавказе, притом не только в Карачаево-Черкессии: "Речь идет о контроле над теневыми финансовыми потоками, которые складываются из платежей за энергоресурсы".

В Сети уже появляются версии, что арест также может быть связан с конфликтом между "Газпромом" и Республикой Чечня после списания долгов за газ. Политолог считает, что это с меньшей долей вероятности можно назвать причиной задержания. "Арашуков-старший на многие схемы энергетические был завязан. Но атака на клан семьи началась гораздо раньше, чем этот конфликт между "Газпромом" и Республикой Чечня. Публикации о криминальных связях Арашуковых, убийствах 2010 года, которые ему инкриминируются, месяца три уже появляются в интернете. Поэтому здесь пересечения будут, но причина точно не в этом", - добавил он.