В Екатеринбурге внеочередные каникулы школьников, которые объявили из-за гриппа и ОРВИ, продлятся до конца следующей недели

Ограничительные мероприятия, которые ввели сегодня в школах и детсадах Екатеринбурга из-за повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, будут действовать ещё предположительно до конца следующей недели. Такой прогноз озвучил главный эпидемиолог города Александр Харитонов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я думаю, что эта неделя будет пиковая, на следующей неделе мы проживём на том же уровне, а потом пойдем на снижение", - сказал Харитонов.

Он добавил, что в Екатеринбурге эпидемический порог превышен в 1,2 раза.

Образовательный процесс остановлен только в школах и учреждениях дополнительного образования, а детсады продолжат работать. Это связано с тем, что в садиках есть возможность проводить изоляцию детей, а также там хорошо выполняются санитарные правила по приостановке работы группы, если отсутствует более 20 человек.

Также эпидемиолог пояснил, что детям до 7 лет в случае карантина должны выдаваться больничные листы. А школьникам такие листы не положены. Между тем, официального документа, который запрещает посещать детям, не привитым от гриппа и ОРВИ, дошкольные учреждения, нет.

По словам эпидемиолога, за два дня обратились за медицинской помощью более 9 тыс. человек. Карантин не введен, введены ограничительные мероприятия, чтобы предотвратить эпидемию, уточнил Александр Харитонов.

Ранее заместитель главного врача "Центра гигиены и эпидемиологии" Андрей Юровский сообщил, что Свердловская область подошла к пику заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эта неделя станет пиковой по заболеваемости.

Эпидемиологи отмечают - сейчас прививки ставить уже поздно, потому что на выработку иммунитета необходимо несколько недель. К тому времени заболеваемость пойдёт на спад.