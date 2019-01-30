В Екатеринбурге внеочередные каникулы школьников, которые объявили из-за гриппа и ОРВИ, продлятся до конца следующей недели

30 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Скончался член ГКЧП Александр Тизяков

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

В Екатеринбурге внеочередные каникулы школьников, которые объявили из-за гриппа и ОРВИ, продлятся до конца следующей недели

Ограничительные мероприятия, которые ввели сегодня в школах и детсадах Екатеринбурга из-за повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, будут действовать ещё предположительно до конца следующей недели. Такой прогноз озвучил главный эпидемиолог города Александр Харитонов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я думаю, что эта неделя будет пиковая, на следующей неделе мы проживём на том же уровне, а потом пойдем на снижение", - сказал Харитонов.

Он добавил, что в Екатеринбурге эпидемический порог превышен в 1,2 раза.

Образовательный процесс остановлен только в школах и учреждениях дополнительного образования, а детсады продолжат работать. Это связано с тем, что в садиках есть возможность проводить изоляцию детей, а также там хорошо выполняются санитарные правила по приостановке работы группы, если отсутствует более 20 человек.

Также эпидемиолог пояснил, что детям до 7 лет в случае карантина должны выдаваться больничные листы. А школьникам такие листы не положены. Между тем, официального документа, который запрещает посещать детям, не привитым от гриппа и ОРВИ, дошкольные учреждения, нет.

По словам эпидемиолога, за два дня обратились за медицинской помощью более 9 тыс. человек. Карантин не введен, введены ограничительные мероприятия, чтобы предотвратить эпидемию, уточнил Александр Харитонов.

Ранее заместитель главного врача "Центра гигиены и эпидемиологии" Андрей Юровский сообщил, что Свердловская область подошла к пику заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эта неделя станет пиковой по заболеваемости.

Эпидемиологи отмечают - сейчас прививки ставить уже поздно, потому что на выработку иммунитета необходимо несколько недель. К тому времени заболеваемость пойдёт на спад.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге внеочередные каникулы школьников, которые объявили из-за гриппа и ОРВИ, продлятся до конца следующей недели

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школы, детские сады, грипп, карантин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.01.2019 10:30 Мск "Не надо стесняться - наденьте маску". Следующая неделя на Среднем Урале будет пиковой по заболеваемости ОРВИ и гриппом
Ранее 17.01.2019 10:23 Мск "Лучше ходить в маске". В Екатеринбурге наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в два раза
Ранее 09.01.2019 14:43 Мск В Свердловской области началась волна гриппа, который сопровождается пневмонией. Жители не торопятся к врачам

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 396

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети