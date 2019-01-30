Больше половины салехардцев не удовлетворены работой городской думы

Салехард продемонстрировал самые низкие показатели в рейтинге эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе, передает корреспондент Накануне.RU.

Результаты опроса населения опубликованы на сайте правительства автономного округа. Согласно представленным данным, только 49% опрошенных салехардцев удовлетворены работой городской думы. Это самый низкий показатель из всех. Немного лучше дела обстоят в Тазовском и Пуровском районах. Там показатель удовлетворенности населения составил 55% и 59% соответственно.

Больше всего работой местного парламента удовлетворены в Шурышкарском районе (81%), в Красноселькупском районе и в Лабытнанги (по 76%), а также в Губкинском (75%).

Среди глав администраций муниципалитетов уверенное лидерство у главы Лабытнанги. Показатель его эффективности, согласно результатам опроса, составил 93%. Второе место у Ноябрьска - 88%. Третье - у главы администрации Надымского района - 81%. Высокие показатели у главы администрации Пуровского района (79%), Нового Уренгоя и Муравленко (78%). Отметим, что ряд муниципалитетов по этому показателю не оценивались из-за смены должностного лица. Это город Губкинский, а также Тазовский и Красноселькупский районы.

Работой общественного транспорта удовлетворены в Новом Уренгое и Надымском районе (85%). В аутсайдерах - Ямальский район. Там работой общественного транспорта удовлетворены только 56% жителей. Меньше 70% показатели в Пуровском районе (67%), Салехарде (65%), Приуральском и Шурышкарском районах (64% и 61% соответственно).

Качество автодорог ямальцы оценивают преимущественно невысоко. В Тазовском районе только 19% опрошенных удовлетворены состоянием дорог, 25% - в Шурышкарском районе, 35% - в Пуровском, 38% - в Приуральском. В Губкинском удовлетворенность людей дорогами составила 45%. Немного выше - в Ямальском районе - 47%. Среди районов лидером по дорогам стал Красноселькупский район - 75%. Среди городских округов - Муравленко - 74%.

Степень удовлетворенности услугами ЖКХ ниже всего в Тазовском районе - 31%. В остальных муниципалитетах о том, что они удовлетворены услугами ЖКХ, сообщили больше половины опрошенных. Среди районов лидирует Красноселькупский - 84%. Среди городских округов - Муравленко - 77%.