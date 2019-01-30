Общественник Екатеринбурга высказался на тему транспортной реформы и предложил сделать повременной льготный тариф

Екатеринбургский общественник Алексей Беззуб на своей странице в Facebook высказался на тему приближающейся транспортной реформы. По его мнению, нужно сделать повременной льготный тариф на час за 28 руб., или 30 руб. с учетом повышения стоимости проезда, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Возможно, мэрия потеряет сейчас в деньгах, но может выиграть в будущем, если привлечёт пассажиров. Я вообще не понимаю, почему только жители должны терять в результате реформы? Мэрия тоже должна идти на определенный риски, например влезая в долги на покупку нового транспорта и модернизацию инфраструктуры", - пишет он.

Беззуб добавил, что он сторонник транспортной реформы, потому что "существующая схема движения ОТ устарела со времён распада СССР и требует переработки, это подтверждается количеством автомобилей на душу населения".

Общественник также не понимает, что сделано для информирования людей.

"Как пожилые относятся к реформе, с ними вообще кто-то разговаривает? Надо серьёзно садиться, проводить мозговой штурм, делать матрицы и составить диаграмму Гантта. И главное, информировать людей заранее, сильно заранее", - заверил он.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал приостановить транспортную реформу, которую должны запустить 1 июля этого года, если мэрия не успеет просчитать все, что связано с перераспределением маршрутов без увеличения стоимости проезда.