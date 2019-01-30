Мадуро уверен, что Трамп приказал его убить

30 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Скончался член ГКЧП Александр Тизяков

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

Мадуро уверен, что Трамп приказал его убить

Легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что лидер США Дональд Трамп поручил убить его. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Причем приказ отдан, по словам венесуэльского президента, правительству Колумбии и одновременно колумбийской мафии.

Мадуро отметил, что если с ним что-либо произойдет, то нести всю ответственность за это будут Трамп и колумбийский лидер Иван Дуке.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. В США уже признали легитимность действий Гуаидо.

21 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующей власти. Законный президент Венесуэлы заявил, что готов общаться с оппозицией и сесть за официальный стол переговоров.

Как сообщает Regnum, ранее Мадуро заявил, что администрация Соединенных Штатов намерена превратить Венесуэлу во второй Вьетнам.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мадуро уверен, что Трамп приказал его убить

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: николас мадуро, дональд трамп



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 390

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети