Мадуро уверен, что Трамп приказал его убить

Легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что лидер США Дональд Трамп поручил убить его. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Причем приказ отдан, по словам венесуэльского президента, правительству Колумбии и одновременно колумбийской мафии.

Мадуро отметил, что если с ним что-либо произойдет, то нести всю ответственность за это будут Трамп и колумбийский лидер Иван Дуке.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. В США уже признали легитимность действий Гуаидо.

21 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующей власти. Законный президент Венесуэлы заявил, что готов общаться с оппозицией и сесть за официальный стол переговоров.

Как сообщает Regnum, ранее Мадуро заявил, что администрация Соединенных Штатов намерена превратить Венесуэлу во второй Вьетнам.