30 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

МИД Украины готов к разрешению конфликта в Донбассе только после ликвидации ДНР и ЛНР

Новый план по разрешению военного конфликта в Донбассе, представленный спецпредставителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком, может обсуждаться только после ликвидации ДНР и ЛНР. Об этом заявил в Мариуполе министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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По его словам, в Киеве согласны с Сайдиком, что в регион нужно ввести войска под эгидой ООН, но не хотят даже "слышать Донбасс", о чем говорил Сайдик.

"Когда там не будет ДНР и ЛНР - вот тогда мы будем говорить о реальных вещах", - сказал Климкин.

С предложением Сайдика "услышать Донбасс" не согласны и в ДНР. Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что в Минских соглашениях закреплено согласование с Донбасом всех украинских законов и инициатив.

Как сообщало Накануне.RU, план Сайдика предусматривает создание в ДНР и ЛНР переходной администрации ООН, которая организует местные выборы, а ОБСЕ будет наблюдать за ними.

Напомним, украинский президент Петр Порошенко дал понять, что мира в Донбассе при нем не будет.

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МИД Украины готов к разрешению конфликта в Донбассе только после ликвидации ДНР и ЛНР

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР



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