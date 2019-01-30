В Балашихе прошли обыски в администрации города

В администрации Балашихи утром 30 января прошли обыски.

Официальных комментариев от силовых структур Подмосковья пока нет, однако Telegram-канал "Mash" сообщил, что правоохранители изъяли флеш-карты, сотовые телефоны и документацию.

Сообщается, что под подозрения попал замначальника управления транспорта города Дмитрий Аюканов. Ему, предположительно, дал взятку руководитель местного спорткомплекса "Олимп".

Сейчас обыски проходят и в квартире Аюканова.