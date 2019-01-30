Тина Канделаки называла своего друга Рауфа Арашукова "самым красивым молодым сенатором"

Резонансное дело об убийствах, обвиняемым по которому проходит теперь сенатор от Карачаево-Черкеской Республики Рауф Арашуков (32), наверняка привлечет к себе внимание знакомых новоиспеченного фигуранта. Например, за ним наверняка будет пристально следить Тина Канделаки (43), которая уже много лет водит дружбу с арестованным сегодня мужчиной.

Еще в 2013 году, когда Арашуков не был сенатором, а Тина – продюсером телеканала "Матч ТВ", последняя вела настоящий репортаж в Instagram со дня рождения Рауфа (снимки даже помечены специальным хэштегом #рауфу27). В тот праздничный день Рауф покатал Тину на тракторе по аулу Хабез, а Николай Басков, по признанию теледивы, для "друга пел Шарманку 27 раз, 28 он пел только для Кучмы".

Рауф катает Тину на тракторе во время своего 27-го дня рождения

В 2014-м Тина горячо поздравляла сестру Рауфа в Facebook: "Аиша Арашукова выросла у меня на глазах. Скромная, умная, достойная дочь своей семьи. Время неумолимо и уже вчерашняя девочка становится невестой, а затем и женой! Любви тебе дорогая и мудрости. Это так легко стать счастливой и так сложно сохранить счастье на всю жизнь! )) #хабез #friends".

Рауф ест за Тину, Тина худеет

Правда, примерно два года назад Рауф перестал появляться в блоге Тины. Но еще в феврале 2017 года Канделаки вместе с Арашуковым смотрела Лигу Европы, обедала в ресторанах и называла его "самым красивым молодым сенатором".