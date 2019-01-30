Сенатора Арашукова, подозреваемого в нескольких убийствах, временно "заблокировали" в "ЕР"

Сенатора от Карачаево-Черкесской республики Рауфа Арашукова могут выгнать из партии - на текущий момент "Единая Россия" приостановила его членство. Арашуков, напомним, обвиняется в двух убийствах и был задержан сегодня прямо в зале заседаний Совета Федерации.

"Членство в "Единой России" сенатора Рауфа Арашукова приостановлено в соответствии с уставом партии до выяснения обстоятельств уголовного дела. Такое решение сегодня принято на заседании Президиума регионального политического совета Карачаево-Черкесского регионального отделения партии "Единая Россия", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ячейки партии в КЧР.

Напомним, ГСУ СКР получило сведения о причастности Арашукова к совершенным в 2010 г. убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской республики Жукова А.Ю. и советника президента Карачаево-Черкесской республики Шебзухова Ф.З-К. Кроме того, его подозревают и в ряде других преступлений. По указанным делам Арашуков проходит в качестве обвиняемого.