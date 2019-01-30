30 Января 2019
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Политика Челябинская область

Владимир Мякуш переизбран секретарем челябинского отделения "Единой России"

Владимир Мякуш переизбран секретарем регионального отделения "Единой России". Соответствующее решение принято на конференции регионального отделения партии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР", на должность лидера регионального отделения претендовали председатель ЗСО Владимир Мякуш и депутат областного парламента Константин Толкачев. Путем тайного голосования секретарем избран Мякуш.

Также на конференции заместитель секретаря регионального отделения "ЕР" Семен Мительман сложил полномочия. Его должность занял депутат гордумы Александр Галкин.

В рамках конференции был избран региональный политсовет партии и президиум. В новый политсовет вместо 110 членов избрали 115. В состав обновленного президиума вошли депутат Госдумы Анатолий Литовченко и секретарь Курчатовского местного отделения Вячеслав Ершов.

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Владимир Мякуш переизбран секретарем челябинского отделения "Единой России"

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Теги: Владимир Мякуш, Единая Россия, секретарь, Александр галкин,



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