30 Января 2019
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Наука и техника За рубежом

Адвокат подал на Apple в суд из-за прослушки в FaceTime

Адвокат подал в суд на американскую корпорацию Apple из-за ошибки, позволяющей посторонним лицам получить доступ к микрофону и камере владельцев iPhone.

Ларри Уильямс II заявил, что из-за бага в приложении FaceTime неизвестный сумел подслушать, как его клиент давал показания под присягой, сообщает Bloomberg.

Ранее пользователи Twitter обнаружили программную ошибку в сервисе VoIP-звонков FaceTime. Она появляется, когда владелец гаджета звонит любому из своих контактов и, не дожидаясь, пока тот ответит, нажимает на клавишу добавления нового собеседника и вводит свой номер телефона.

Apple пообещала исправить эту проблему со следующим обновлением ПО, сообщает Regnum. До тех пор всем пользователям посоветовали отключить FaceTime на своих устройствах.

Ранее СМИ обвинили Apple в том, что компания тайно добавила функцию слежки в iOS.

В обновлении операционной системы iOS 12 добавили "рейтинг доверия" пользователей, согласно поправке в политику конфиденциальности, он будет формироваться на основе количества звонков и электронных писем пользователя.

Apple поясняет, что "рейтинг" нужен для того, чтоб распознать и предотвратить мошенничество при совершении покупок.

Однако The Independent обращает внимание на расплывчатые формулировки в измененной политике конфиденциальности, а также отсутствие конкретных примеров.

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Адвокат подал на Apple в суд из-за прослушки в FaceTime

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Теги: Apple, FaceTime, прослушка



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