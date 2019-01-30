30 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

СК возбудил уголовное дело после смерти мальчика в больнице Копейска

По факту смерти 13-летнего мальчика в больнице поселка Потанино возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти.

Напомним, о смерти мальчика стало известно 29 января. С декабря в больнице умерло трое детей. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский приказал провести проверку в Копейской больнице.

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СК возбудил уголовное дело после смерти мальчика в больнице Копейска

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Теги: уголовное дело, ребенок, смерть, больница,



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