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В Сургуте принята концепция развития парка "За Саймой"

В Сургуте единогласно принят проект концепции развития парка "За Саймой", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

На совещании, посвященном развитию парка обсуждались вопросы по присоединению к территории парка дополнительного земельного участка, освобожденного от ветхого жилья, выделению дополнительных средств на выполнение работ по благоустройству ботанического сада, о запрете строительства на данном участке объектов капитального исполнения и отказе в возведении автомобильной эстакады через парк. В ходе встречи также обсудили создание Совета парка "За Саймой".

Решено, что в состав совета войдут восемь человек - представители администрации города и общественных организаций.

Против строительства в парке креативного кластера участники заседания высказались единогласно. Остальные инициативы были поддержаны.

"Для нас самой главной задачей является сохранение и приумножение территории ботанического сада. Поэтому совместно с сотрудниками Сургутского университета, под руководством членов ученого совета администрация города планирует расширить зону интродукции, сохраняя все наработки высшего учебного заведения. Задача администрации — сохранить природу, исследования наших уважаемых ученых и сделать так, чтобы этой красотой могли любоваться жители Сургута и гости нашего города. Добавлю, любые инициативы, предложенные общественниками, будут рассматриваться на общих заседаниях, но приниматься только те, которые несут благо для города", высказал мнение исполняющий обязанности главы администрации города Алексей Жердев.

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В Сургуте принята концепция развития парка "За Саймой"

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Теги: парк за Саймой, концепция, ботанический сад



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