В Перми участников интервью про общину "Хабад Любавич" вызвали в СК

Пермячку Татьяну Кротову, рассказавшую о "подноготной" еврейской общины "Хабад Любавич", допросили в СК. Аналогичный разговор состоялся и у её интервьюера, активиста Романа Юшкова. Следователи ищут в беседе признаки пропаганды экстремизма, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, видеоинтервью Татьяна Кротова дала летом 2018 г. В нем Кротова поделилась своими впечатлениями от пребывания в религиозной организации – прежде журналистка работала помощницей раввина Шнеора Залмана Ахарона Дайча, гражданина Израиля, посланника Любавичского ребе в Пермском крае.

Юшков рассказал Накануне.RU, что разговор состоялся в рамках проверки.

"Уголовного дела, как мы полагаем, ещё нет. Меня спрашивали о том, брал ли я интервью, с какой целью, подразумевал ли я или Кротова побуждение кого-либо к той или иной, в частности, экстремисткой, деятельности. Я сказал, что хотел привлечь внимание правоохранителей к работе общины", - сказал Юшков.

Кротова сообщила Накануне.RU, что вопросы к ней касались того, призывала ли она тех, кто увидит интервью, к экстремисткой деятельности.

"Спрашивали, отношусь ли я негативно к евреям. На все вопросы отвечала отрицательно", - сказала Кротова.

Известно, что уже заказана психолого-лингвистическая экспертиза интервью.

Отметим, община "Хабад Любавич" имеет скандальную репутацию. В 2016 г. она бесплатно получила участок земли в Перми для строительства своего центра, что стало причиной серьезного скандала. Заявка на выделение земли засекречена, а представители движения от комментариев и контакта с пермяками отказываются. Традиционная еврейская община Перми много раз говорила о том, что не имеет отношения к любавичским хасидам. Противники появления "хабадского" центра пытаются добиться признания общины экстремистской.