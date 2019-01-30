30 Января 2019
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Общество За рубежом

Российские хакеры слили в интернет список победителей премии "Грэмми"

В интернете появилась информация о победителях американской премии "Грэмми", которая должна состояться 10 февраля, сообщает издание Billboard.

Подозрения упали на российских хакеров, так как на видеозаписи видна вкладка соцсетей из России, а также на экране видны записи на русском языке.

В США появившуюся информацию уже назвали ложной и заявили, что на церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе ни одна номинация, которые слили в сеть, не будет вручена именно тем людям, про которых говорится в сообщении.

Главной песней года станет композиция "Shallow" Леди Гаги и Брэдли Купера - говорится в "сливе", а приз за лучший альбом вручат пластинке H.E.R.

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Российские хакеры слили в интернет список победителей премии "Грэмми"

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Теги: хакер, Грэмми, список победителей, США, премия



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