30 Января 2019
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Общество В России

Более 300 ТЦ не работают после проверок пожарной безопасности

Работа 315 торгово-развлекательных центров до настоящего времени приостановлена после проверок государственного пожарного надзора, инициированных после трагедии в Кемерово.

Ведется работа по устранению недостатков, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

Основными выявленными нарушениями были блокирование эвакуационных выходов, а также неработоспособность различных систем в зданиях ТРЦ, пишет Regnum.

Напомним, проверки ТРЦ во всех регионах России начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Ряд ТЦ получили крупные штрафы за нарушения правил пожарной безопасности.

В начале июня глава МЧС Евгений Зиничев отменил приказ, запрещающий проверки пожарной безопасности объектов малого и среднего бизнеса. Именно этим приказом объяснялось отсутствие проверок в ТЦ "Зимняя вишня" со стороны инспектора пожарного надзора.

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Более 300 ТЦ не работают после проверок пожарной безопасности

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Теги: торговые центры, проверки, мчс



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