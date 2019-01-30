Политтехнолог посоветовал Шипулину устроиться на завод, чтобы победить на довыборах в Госдуму

Известный в уральской столице политтехнолог Алексей Швайгерт прокомментировал желание бывшего биатлониста из Екатеринбурга Антона Шипулина участвовать на довыборах в Госдуму РФ. Как написал на своей странице в Facebook политтехнолог, для победы Шипулину нужно позиционировать себя не как спортсмена, а как сотрудника серьезного предприятия, например, металлургического завода, передает корреспондент Накануне.RU

"Если Антон Шипулин все же будет выдвигаться на довыборы в Госдуму, мой добрый совет - забудьте о его позиционировании в качестве спортсмена-героя. Забудьте об образе кандидата в депутаты, что вернёт доступный детский спорт в массы или поможет молодежи в провинции обрести цель в жизни. Лучше устройте уральского биатлониста на серовский метзавод директором по социалке. Пусть избиратели севера Свердловской области почувствуют за ним серьёзный ресурс, прикинут конкретную пользу и цинично посчитают "дивиденды", что получат в обмен на свои голоса. "Шипулин-денежный мешок" в электоральном смысле надёжнее "Шипулина-спортсмена", так думаю", - говорит Алексей Швайгерт.

По его мнению, спортивные достижения Шипулина должны быть лишь "вишенкой на торте" в его позиционировании.

Напомним, в Свердловской области открыта вакансия на место депутата Государственной думы по Серовскому одномандатному избирательному округу №174. Это произошло после того, как Сергей Бидонько, избранный два с половиной года назад в нижнюю палату федерального парламента, занял пост заместителя губернатора региона по информационной и внутренней политике.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, завершивший свою карьеру биатлониста Антон Шипулин обсудил свое участие в довыборах в Госдуму с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.