30 Января 2019
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Происшествия Центральный ФО Сибирский ФО

Авиакомпанию "Алроса" оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушения при перевозке женщины-инвалида

Авиакомпанию "Алроса" оштрафовали за неисполнение требований законодательства по перевозке маломобильных граждан, сообщили в пресс-службе Накануне.RU Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Так, установлено, что женщина-инвалид 1 группы купила билет на самолет рейсом "Москва-Новосибирск". Она уведомила авиакомпанию в том, что нуждается в помощи при высадке в аэропорту прилета. При этом перевозчик не сообщил об этом службам аэропорта, и они не смогли предоставить женщине-инвалиду помощь.

В отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении, "Алросе" назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. 

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Авиакомпанию "Алроса" оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушения при перевозке женщины-инвалида

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Теги: Алроса, авиакомпания, инвалид, штраф



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