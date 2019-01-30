Авиакомпанию "Алроса" оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушения при перевозке женщины-инвалида

Авиакомпанию "Алроса" оштрафовали за неисполнение требований законодательства по перевозке маломобильных граждан, сообщили в пресс-службе Накануне.RU Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Так, установлено, что женщина-инвалид 1 группы купила билет на самолет рейсом "Москва-Новосибирск". Она уведомила авиакомпанию в том, что нуждается в помощи при высадке в аэропорту прилета. При этом перевозчик не сообщил об этом службам аэропорта, и они не смогли предоставить женщине-инвалиду помощь.

В отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении, "Алросе" назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.