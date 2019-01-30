Сенатор Арашуков, возможно, причастен к двум убийствам

Следователи подозревают сенатора от КЧР Рауфа Арашукова в двух убийствах и других преступлениях. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе комитета.

По словам представителя СК Светланы Петренко, ГСУ СКР получило сведения о причастности Арашукова к совершенным в 2010 г. убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской республики Жукова А.Ю. и советника президента Карачаево-Черкесской республики Шебзухова Ф.З-К. Кроме того, его подозревают и в ряде других преступлений.

По указанным делам Арашуков проходит в качестве обвиняемого, подчеркнули в СК.

Напомним, сегодня сенатор был задержан в зале заседаний. Задержание прошло при участии ФСБ.