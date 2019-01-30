В Екатеринбурге запустили автобусы, которые "взамен 024" будут перевозить горожан

Сегодня в Екатеринбурге запустили муниципальные автобусы вместо отмененного коммерческого маршрута 024. Как сообщили Накануне.RU в мэрии города, девять больших муниципальных автобусов ЕМУП "Гортранс" №57-А приступили к перевозке пассажиров в южной зоне - от улицы Новосибирской 2-й до центральной городской площади 1905 года.

"Автобус уже запущен. Проверено", - пишут люди в социальных сетях.

Добавим, что с 1 февраля мэрия запустит 012 автобус, который будет следовать из микрорайона Академический через площадь 1905 года на Сортировку по улицам Бориса Ельцина, Челюскинцев и Стрелочников, через микрорайон Заречный (улицы Готвальда и Опалихинская) и далее в точности по маршруту.

Напомним, вместе с маршрутом 024 власти ликвидировали рейс №04 – пострадали жители микрорайонов ЖБИ и ВИЗ.

Отмену маршрутов общественного транспорта, вероятно, можно назвать продолжением масштабной транспортной реформы, которую местные власти пытаются провести еще с лета 2017 года. Но те, кто проект транспортных изменений только разрабатывал и объявлял, уже не у власти в Екатеринбурге. А бурю общественного возмущения администрация под руководством Высокинского получает сполна.

Как известно, идея транспортной реформы в Екатеринбурге была озвучена еще в 2017 году. И уже тогда была подвергнута разгромной критике как со стороны горожан, так и экспертов.